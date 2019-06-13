Porsche показала новый Cayman GT4 и Boxster Spyder (фото)

Немецкий автопроизводитель Porsche показал новое поколение спорткаров Cayman GT4 и Boxster Spyder. Машины получили четырехлитровый двигатель, который может развивать 8 тыс. оборотов в минуту.
Незадолго после презентации восьмого поколения cпорткара 911 в кузове кабриолет, компания Porsche показала новые версии Cayman GT4 и Boxster Spyder, которые вышли под индексом 718.
Как пишет Hypebeast, очередные «бюджетные» купе и родстер от Porsсhe получили четырехлитровый двигатель с шестью цилиндрами, которые расположены в ряд. Новая силовая установка выдает 414 лошадиных сил мощности и 419 Нм крутящего момента. При этом двигатель можно раскрутить до 8 тыс. оборотов в минуту.
Такие показатели позволяют новым Cayman GT4 и Boxster Spyder разгоняться от нуля до 100 км/час за 4,2 секунды, а максимальная скорость у них составляет чуть более 300 км/час.
Обе машины комплектуют шестиступенчатой ручной коробкой передач, которая автоматически выравнивает обороты двигателя при понижении скоростей.
Модели начнут продавать весной 2020-го, с начальной ценой на Cayman GT4 в $97,5 тыс., а на Boxster Spyder в $100,4 тыс..
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