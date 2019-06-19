Где в Киеве продают самые дешевые квартиры (инфографика)

В Киеве дешевле всего квартиры стоят в Святошинском р-не. Однушку можно купить по цене около $30 тыс. В то же время на Троещине трехкомнатное жилье в среднем стоит $41 тыс..

По Киеву стоимость квартир колеблется. В среднем однокомнатное жилье стоит $35-45 тыс., двухкомнатное – $50-70 тыс., трехкомнатное – $65-95 тыс., передает olx.ua.

В то же время в Шевченковском и Деснянском р-не подешевели трехкомнатные квартиры. В Днепровском цены не изменились. В других районах цены выросли. Больше всего – на 9% в Соломенском.