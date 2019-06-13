0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Как изменилась численность пенсионеров в регионах

Как изменилась численность пенсионеров в регионах

Численность пенсионеров сокращается, а мужчины живут после выхода на пенсию до 4 лет.
 
Это происходит при росте среднего возраста жизни как женщин, так и мужчин. За первый квартал текущего года количество пенсионеров уменьшилось на 80 456 человек, с 11470405 до 11389 949. А за последние четыре года их количество сократилось на 6,2%.

Об этом пишет директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, насколько изменилась численность пенсионеров в регионах за первый квартал 2019 и где произошло наибольшее сокращение.

Лидером по количеству пенсионеров – на 1 апреля 2019 года является Днепропетровская область, где насчитывается 955 617 человек

  • В Черновицкой области их меньше всего – 221 821 человек.

ТОП-5 регионов, где больше всего пенсионеров по состоянию на начало второго квартала

  • Днепропетровская область – 955 617 человек,
  • Донецкая – 813108,
  • Харьковская – 794 971,
  • Киев – 768567,
  • Львовская область – 685 717.

Пятерка с наименьшей численностью состоит из Черновицкой области – 221821 человек, Волынской – 266 621, Закарпатской – 272 876, Кировоградской – 277 599 и Тернопольской – 286 790.
 
Справка Finance.ua

  • С 1 января 2019 по 1 апреля 2019 выросла численность пенсионеров только в Донецкой и Луганской областях, на 1% и 1,1% соответственно.
  • Во всех остальных региоах Украины численность пенсионеров уменьшилась от 0,6% до 1,3%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.