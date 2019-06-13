Как изменилась численность пенсионеров в регионах

Численность пенсионеров сокращается, а мужчины живут после выхода на пенсию до 4 лет.
Это происходит при росте среднего возраста жизни как женщин, так и мужчин. За первый квартал текущего года количество пенсионеров уменьшилось на 80 456 человек, с 11470405 до 11389 949. А за последние четыре года их количество сократилось на 6,2%.
Об этом пишет директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, насколько изменилась численность пенсионеров в регионах за первый квартал 2019 и где произошло наибольшее сокращение.
Лидером по количеству пенсионеров – на 1 апреля 2019 года является Днепропетровская область, где насчитывается 955 617 человек
ТОП-5 регионов, где больше всего пенсионеров по состоянию на начало второго квартала
Пятерка с наименьшей численностью состоит из Черновицкой области – 221821 человек, Волынской – 266 621, Закарпатской – 272 876, Кировоградской – 277 599 и Тернопольской – 286 790.
Справка Finance.ua
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