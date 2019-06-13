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KPMG выплатит $50 млн штрафа за махинации

KPMG выплатит $50 млн штрафа за махинации

Аудиторская компания KPMG согласилась выплатить штраф на сумму $50 млн, чтобы урегулировать претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающиеся махинаций с результатами аудиторских проверок.

Согласно сообщению SEC, KPMG изменила результаты проведенных аудиторских проверок после получения информации о том, что Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board) США проведет проверку деятельности компании.

Многие сотрудники KPMG мошенничали во время сдачи внутренних экзаменов, распространяя между собой ответы и манипулируя результатами тестов.

Председатель SEC Джей Клейтон сказал, что комиссия считает поведение сотрудников KPMG “нарушением этических норм” и “просто неприемлемым”.

KPMG согласилась выплатить штраф и выполнить ряд обязательств, в том числе нанять независимого консультанта для анализа и оценки этики и добросовестности компании и соблюдения ею различных обязательств.

По материалам Финансовый клуб
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