Испытана мачта марсохода Марс 2020

На этом снимке инженеры Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, воспользовались моментом после установки мачты дистанционного зондирования к марсоходу Mars 2020 в чистом помещении High Bay 1 в Центре сборки космических аппаратов. Полная интеграция мачты – процесс, который включает в себя установку датчиков научных приборов, электропроводку и проверку – продолжалась всю следующую неделю, завершившись 11 июня.
Во время запуска марсохода, полета и его быстрого спуска на марсианскую поверхность, мачта будет лежать ровно на палубе ровера. Вскоре после приземления мачта (высотой около 2,2 метра) будет поднята, чтобы обеспечить высоту для приборов SuperCam, Mastcam-Z и Mars Dynamics Dynamics Analyzer, а также для четырех инженерных камер Navcam. Марс 2020 будет запущен с базы ВВС Канаверал во Флориде в июле 2020 года.
Он приземлится в кратере Езеро 18 февраля 2021 года. В первой миссии марсоход несет систему сбора образцов, которая будет собирать марсианские образцы породы и почвы и сохранять их на поверхности планеты для будущего возвращения на Землю в последующих миссиях. Марс 2020 также будет первым космическим кораблем в истории исследования планет, способным точно направить корабль в нужную точку во время посадки – технология, которая может оказаться необходимой для будущих полетов экипажа на Луну и Марс.
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