Microsoft вернула в продажу ноутбуки Huawei

Ранее корпорация Microsoft убрала из своих онлайн-магазинов ноутбуки Huawei, следуя требованиям Министерства торговли США, а также рекомендациям правительства.
Однако накануне MateBook 13, MateBook и MateBook X Pro вернулись на виртуальные полки, «про»-версия «в наличии отсутствует».
В мае Microsoft отказывалась комментировать решение снять с продажи лэптопы Huawei, однако на этот раз The Verge удалось получить комментарий.
Если коротко, софтверный гигант будет реагировать на ситуацию, которая сложилась из-за внесения Huawei в «бан», и продолжит распродавать запасы ноутбуков китайского производителя.
На вопрос о том, намерена ли Microsoft затем пополнить склад и продолжить продажи лэптопов Huawei, в компании вновь подчеркнули, что следуют требованиям американских регуляторов и распродают складские запасы (то есть ответа не последовало).
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