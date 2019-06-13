Microsoft вернула в продажу ноутбуки Huawei

Ранее корпорация Microsoft убрала из своих онлайн-магазинов ноутбуки Huawei, следуя требованиям Министерства торговли США, а также рекомендациям правительства.

Однако накануне MateBook 13, MateBook и MateBook X Pro вернулись на виртуальные полки, «про»-версия «в наличии отсутствует».

В мае Microsoft отказывалась комментировать решение снять с продажи лэптопы Huawei, однако на этот раз The Verge удалось получить комментарий.

Если коротко, софтверный гигант будет реагировать на ситуацию, которая сложилась из-за внесения Huawei в «бан», и продолжит распродавать запасы ноутбуков китайского производителя.

На вопрос о том, намерена ли Microsoft затем пополнить склад и продолжить продажи лэптопов Huawei, в компании вновь подчеркнули, что следуют требованиям американских регуляторов и распродают складские запасы (то есть ответа не последовало).