Samsung запатентовал смартфон с двумя дисплеями

Всемирная организация интеллектуальной собственности и Бюро по патентам и товарным знакам США выдали компании Samsung Electronics патент на смартфон с двумя дисплеями. Один из дисплеев вполне стандартный и привычный, а второй размещён на задней панели.
Интересно, что у описанного смартфона в патенте отсутствует фронтальная камера. Вместо этого предлагается использовать основную камеру и вспомогательный тыльный экран. Он примерно вдвое меньше основного, но вполне подходит для помощи при съёмки селфи. Съёмка селфи активируется нажатием на передний экран.
Предварительный кадр показывается на тыльном экране. При этом камера автоматически определяет, снимается человек или другой объект, и регулирует режим самостоятельно.
Нижняя часть у смартфона обычная, можно спокойно держать его в руке, не опасаясь оставить на экране лишние отпечатки пальцев. Когда передний или задний экраны не используются, они автоматически отключается. Активация производится по нажатию.
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