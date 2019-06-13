0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Wargaming открывает новое подразделение Nexus

Wargaming открывает новое подразделение Nexus

Компания Wargaming объявляет о создании подразделения Wargaming Nexus, которое займется реализацией новых стратегических инициатив компании для рынка мобильных игр, сообщает пресс-служба компании.

По информации Wargaming, бизнес-юнит сфокусируется на разработке продуктов с высоким потенциалом и оригинальными механиками геймплея — собственными силами и в партнерстве со внешними студиями. Wargaming Nexus возглавил Николай Небышинец, который имеет обширный опыт работы в игровой индустрии.

“Принцип, на котором мы строим Wargaming Nexus — инновационность во всем: в построении команды, рабочих практиках, используемых технологиях и создаваемых продуктах. Мы создаем сильную команду профессионалов со всего мира — с костяком из проверенных бойцов Wargaming, обладающих разносторонней экспертизой и глубоким пониманием игроков и их предпочтений. Все это вместе обеспечит нужный результат”, — рассказал Небышинец.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.