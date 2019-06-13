Wargaming открывает новое подразделение Nexus

Компания Wargaming объявляет о создании подразделения Wargaming Nexus, которое займется реализацией новых стратегических инициатив компании для рынка мобильных игр, сообщает пресс-служба компании.

По информации Wargaming, бизнес-юнит сфокусируется на разработке продуктов с высоким потенциалом и оригинальными механиками геймплея — собственными силами и в партнерстве со внешними студиями. Wargaming Nexus возглавил Николай Небышинец, который имеет обширный опыт работы в игровой индустрии.

“Принцип, на котором мы строим Wargaming Nexus — инновационность во всем: в построении команды, рабочих практиках, используемых технологиях и создаваемых продуктах. Мы создаем сильную команду профессионалов со всего мира — с костяком из проверенных бойцов Wargaming, обладающих разносторонней экспертизой и глубоким пониманием игроков и их предпочтений. Все это вместе обеспечит нужный результат”, — рассказал Небышинец.