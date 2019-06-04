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Межбанк: сработает ли фактор календарных перекосов

Межбанк: сработает ли фактор календарных перекосов

Вторник на валютном рынке пройдет активно и интересно, а “погоду” по курсу будут делать несколько важных факторов:

1) После трехдневных выходных будет зачислена валютная выручка экспортерам.

С одной стороны, это увеличит обязательные продажи завтра и потенциально снизит котировки в среду, что настроит рынок на снижение уже с сегодняшнего дня;

с другой – именно сегодня предложение будет низким, а спрос достаточно большим. Часть клиентов-экспортеров либо предпочтет продаваться (если курс будет достаточно высоким), либо наоборот – потянет до завтра в надежде на более привлекательный рынок.

У покупателей эти же причины будут приводить к противоположной реакции и часть из них начнет выжидать оптимально низких котировок, что может привести к переносу заявок на завтра.

Эти разнонаправленные настроения могут порядком “покачать” курс в течении дня;

2) Проведение аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Иностранцам интересны эти бумаги и начиная с сегодняшнего дня нерезиденты будут продавать валюту под покупки этих бумаг. Сам расчет по облигациям – завтра, так что иностранцы будут тоже подбирать наиболее выгодное время для своих продаж. Что также отразится на статистике межбанка;

3) Поведение наличного рынка. Тут все просто. Поскольку курс на межбанке то проседает, то растет – обменники пока просто корректируют свои котировки в зависимости от ситуации на торгах. Но своей игры обменки сейчас не ведут и продолжают оставаться “поставщиком дешевой валюты” на межбанк через операции банков по валютной позиции.

Учитывая фактор календарных перекосов ( понедельник был выходным в Украине и рабочим в ЕС и США) на сегодня объем операций на межбанке прогонозируется в пределах 420-440 млн долларов при заключении 520-630 сделок и коридор по доллару в пределах 26,35-26,55 гривен. Спекулянты будут работать “в две стороны”, но при малейших возможностях постараются покачать курс, подстраиваясь под действия крупных игроков.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,42 / 26,46
евро – 29,69 / 29,74
российский рубль – 0,410/ 0,411

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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