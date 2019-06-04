Межбанк: сработает ли фактор календарных перекосов

Вторник на валютном рынке пройдет активно и интересно, а “погоду” по курсу будут делать несколько важных факторов:
1) После трехдневных выходных будет зачислена валютная выручка экспортерам.
С одной стороны, это увеличит обязательные продажи завтра и потенциально снизит котировки в среду, что настроит рынок на снижение уже с сегодняшнего дня;
с другой – именно сегодня предложение будет низким, а спрос достаточно большим. Часть клиентов-экспортеров либо предпочтет продаваться (если курс будет достаточно высоким), либо наоборот – потянет до завтра в надежде на более привлекательный рынок.
У покупателей эти же причины будут приводить к противоположной реакции и часть из них начнет выжидать оптимально низких котировок, что может привести к переносу заявок на завтра.
Эти разнонаправленные настроения могут порядком “покачать” курс в течении дня;
2) Проведение аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Иностранцам интересны эти бумаги и начиная с сегодняшнего дня нерезиденты будут продавать валюту под покупки этих бумаг. Сам расчет по облигациям – завтра, так что иностранцы будут тоже подбирать наиболее выгодное время для своих продаж. Что также отразится на статистике межбанка;
3) Поведение наличного рынка. Тут все просто. Поскольку курс на межбанке то проседает, то растет – обменники пока просто корректируют свои котировки в зависимости от ситуации на торгах. Но своей игры обменки сейчас не ведут и продолжают оставаться “поставщиком дешевой валюты” на межбанк через операции банков по валютной позиции.
Учитывая фактор календарных перекосов ( понедельник был выходным в Украине и рабочим в ЕС и США) на сегодня объем операций на межбанке прогонозируется в пределах 420-440 млн долларов при заключении 520-630 сделок и коридор по доллару в пределах 26,35-26,55 гривен. Спекулянты будут работать “в две стороны”, но при малейших возможностях постараются покачать курс, подстраиваясь под действия крупных игроков.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,42 / 26,46
евро – 29,69 / 29,74
российский рубль – 0,410/ 0,411
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцев2 ч. назад - 1209 10
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 5169 9
МВД приобретет 13 самолетов Ан-1783 ч. назад - 333 4
Построено первое в мире хранилище энергии в камняхВчера, 22:07 - 3932 3
Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)Вчера, 09:17 - 11920 3
Какие авто обесцениваются быстрее другихВчера, 20:17 - 23761 1
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 5169 9
Построено первое в мире хранилище энергии в камняхВчера, 22:07 - 3932 3
Снова очереди: на паспорта и ID-карты возник ажиотажВчера, 21:03 - 3339
Назвали самую дешевую квартиру для арендыВчера, 13:06 - 2792 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 898 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1692
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1412
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7948 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1898