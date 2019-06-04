Ryanair начал полеты из Харькова в Краков

Авиакомпания Ryanair в понедельник совершила первый рейс по направлению Харьков-Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы”, – написал Омелян на своей странице в соцсети Facebook.

Стоимость билетов – от 12 евро.

Справка Finance.ua