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Huawei снизила прогноз выручки на 30 миллиардов долларов

Huawei снизила прогноз выручки на 30 миллиардов долларов

Компания Huawei ожидает снижения предполагаемой выручки на 30 миллиардов долларов в год – до 100 миллиардов долларов.

Об этом заявил основатель и гендиректор Huawei Рен Женфей, сообщает CNN.

“Я думаю, что в ближайшие два года мы сократим наши мощности, наша выручка сократится примерно на 30 млрд долларов по сравнению с прогнозом, поэтому выручка от продаж в этом и следующем году составит около 100 млрд долларов”, — заявил глава Huawei.

Ранее сообщалось, что вместо Android Huawei может использовать в своих смартфонах одну из версий операционной системы Sailfish.

Как известно, власти США приказала американским компаниям прекратить любое бизнес-сотрудничество с Huawei.

По материалам Економічна Правда
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