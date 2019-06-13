Huawei снизила прогноз выручки на 30 миллиардов долларов

Компания Huawei ожидает снижения предполагаемой выручки на 30 миллиардов долларов в год – до 100 миллиардов долларов.

Об этом заявил основатель и гендиректор Huawei Рен Женфей, сообщает CNN.

“Я думаю, что в ближайшие два года мы сократим наши мощности, наша выручка сократится примерно на 30 млрд долларов по сравнению с прогнозом, поэтому выручка от продаж в этом и следующем году составит около 100 млрд долларов”, — заявил глава Huawei.

Ранее сообщалось, что вместо Android Huawei может использовать в своих смартфонах одну из версий операционной системы Sailfish.

Как известно, власти США приказала американским компаниям прекратить любое бизнес-сотрудничество с Huawei.