В Украине подорожала регистрация патентов и торговых марок

В Украине увеличили стоимость регистрации объектов интеллектуальной собственности.
Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины.
Патенты, торговые марки и авторские права теперь стоят дороже. Регистрация торговой марки стоит 4 тысячи гривен вместо одной. Чтобы в названии торговой марки было слово “Украина”, придется доплатить 24 тысячи гривен. Тем же, кто подает заявку в электронном виде, будут предоставлять скидку в 20%.
Владение патентом также подорожало: раньше сбор за поддержание действительности патента начинался от 300 гривен и достигал 3800 после пятнадцатого года, то теперь сумма начинается от 600 и доходит до 30 400 гривен на двадцать пятый год владения патентом.
Как и раньше, изобретатели могут платить только небольшую часть суммы – 10% для авторов изобретения или 20% для создателей полезной модели или промышленного образца.
Новые расценки вступят в силу уже 12 июля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 4132 8
Украина нарастила производство яицВчера, 06:02 - 572 5
Построено первое в мире хранилище энергии в камняхВчера, 22:07 - 2162 3
Создан самый безопасный вертолет в миреВчера, 02:10 - 5774 3
Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)Позавчера, 20:12 - 1428 3
Какие авто обесцениваются быстрее другихВчера, 20:17 - 15510
Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)Вчера, 09:17 - 11178 1
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 4132 8
Снова очереди: на паспорта и ID-карты возник ажиотажВчера, 21:03 - 2609
Назвали самую дешевую квартиру для арендыВчера, 13:06 - 2439
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 840 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1674
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1404
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7869 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1887