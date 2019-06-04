В Украине подорожала регистрация патентов и торговых марок

В Украине увеличили стоимость регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины.

Патенты, торговые марки и авторские права теперь стоят дороже. Регистрация торговой марки стоит 4 тысячи гривен вместо одной. Чтобы в названии торговой марки было слово “Украина”, придется доплатить 24 тысячи гривен. Тем же, кто подает заявку в электронном виде, будут предоставлять скидку в 20%.

Владение патентом также подорожало: раньше сбор за поддержание действительности патента начинался от 300 гривен и достигал 3800 после пятнадцатого года, то теперь сумма начинается от 600 и доходит до 30 400 гривен на двадцать пятый год владения патентом.

Как и раньше, изобретатели могут платить только небольшую часть суммы – 10% для авторов изобретения или 20% для создателей полезной модели или промышленного образца.

Новые расценки вступят в силу уже 12 июля.