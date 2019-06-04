Межбанк: доллар почти замер

В пятницу напряженность на валютном рынке несколько спала, хотя сценарий опять был тот же. В самом начале сессии за счет превышения предложения над спросом — снижение котировок, но затем — быстрый возврат курса как минимум к утренним уровням доллара.

Так произошло и сегодня, но еще и с наложением эффекта окончания недели. Спекулянты периодически пытались разогреть рынок, но крупные игроки их не поддержали и в итоге они были вынуждены работать только в формате “ в две стороны”.

Ход торгов:

В начале сессии предложение незначительно превышало спрос и доллар просел к 11 часам с утренних 26,42/26,45 гривен до 26,36/26,39. Это был самый низкий уровень котировок за день. Как только котировки достигли предполагаемого “дна” – на межбанк вышли основные покупатели. Это быстро изменило расклад сил на торгах и уже к 12:00 курс вырос до 26,46/26,50 гривен за доллар. Тут уже крупные покупатели посчитали этот уровень слишком дорогим и стали отчаянно торговаться. Компромисс был найдет к обеду на отметке в 26,42/26,45 гривен за доллар, который и продержался уже до самого завершения активной фазы сессии. После 14:00 доллар чуть подтянули до 26,43/26,47 гривен, а завершились пятничные торги котировками 26,42/26,46 гривен.

Главные события 14 июня на межбанке:

1) В самом начале торгов проседание доллара с утренних 26,42/26,45 гривен до 26,36/26,39 к 11 часам, а затем постепенный возврат котировок до уровня 26,42/26,46 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,4148 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 18 июня установлен на уровне 26,4219.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,43 / 26,47

евро – 29,77 / 29,81

российский рубль – 0,4110 / 0,4118

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1229 / 1,1231

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