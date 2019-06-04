В Украине выставили на аукцион более 600 бриллиантов

В системе государственных электронных аукционов ProZorro.Продажи выставили на продажу 637 ограненных бриллиантов на 23,71 карат.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ProZorro.Продажи.
“Драгоценные камни: бриллианты ограненные общим количеством 637 штук, общей массой 23,71 карат”, – указано в описи к лоту.
Старт аукциона состоялся 13 июня, прием предложений продлится до 3 июля, а собственно проведение аукциона – 4 июля.
Уточняется, что заказчик аукциона – Национальный банк Украины. Лот выставляется впервые.
Начальная цена лота определена на уровне 314 642,87 грн.
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