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В Украине выставили на аукцион более 600 бриллиантов

В Украине выставили на аукцион более 600 бриллиантов

В системе государственных электронных аукционов ProZorro.Продажи выставили на продажу 637 ограненных бриллиантов на 23,71 карат.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ProZorro.Продажи.

“Драгоценные камни: бриллианты ограненные общим количеством 637 штук, общей массой 23,71 карат”, – указано в описи к лоту.

Старт аукциона состоялся 13 июня, прием предложений продлится до 3 июля, а собственно проведение аукциона – 4 июля.

Уточняется, что заказчик аукциона – Национальный банк Украины. Лот выставляется впервые.

Начальная цена лота определена на уровне 314 642,87 грн.

По материалам УНН
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