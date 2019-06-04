Миссия NASA на Луну обойдется в $20-30 млрд

Директор NASA Джим Брайденстайн рассказал CNN Business, что на подготовку высадки на Луну, запланированной на 2024 год, придется выделить от $20 млрд до $30 млрд. Тем самым ежегодные расходы на миссию будут составлять от $4 млрд до $6 млрд.
NASA в последние несколько месяцев активно говорит о так называемой программе «Артемида» — планах первой с 1972 года высадки на Луну.
Предполагается, что два астронавта — мужчина и женщина — совершат высадку уже в 2024 году. Особенность программы «Артемида» состоит в том, что это попытка создать на Луне «устойчивое» присутствие — NASA уже вела переговоры с несколькими компаниями о возможности доставки на Луну грузов, в том числе оборудования для изучения ее поверхности, замера уровня радиации и др.
Сумма, о которой рассказал господин Брайденстайн,— первая обнародованная оценка стоимости такой миссии, это лишь предварительные данные, которые еще могут быть скорректированы.
По его словам, NASA ведет переговоры о выделении средств на программу с администрацией президента, управлением по бюджету и Национальным советом по космосу.
Изначально NASA планировала высадку на Луну на 2028 год, в марте администрация Дональда Трампа потребовала ускорить программу и запланировать высадку на 2024 год. Получение нужных сумм на ускоренную программу может встретить препятствия в Конгрессе США: многие конгрессмены, особенно демократы, довольно скептически смотрят на эти планы NASA.
В конце мая ушел в отставку Марк Сиранджело, назначенный в апреле специальным помощником директора NASA, ответственным за подготовку высадки на Луну в 2024 году. Отставка господина Сиранджело связана с тем, что Конгресс США не поддержал предложение NASA о реструктуризации и создании специального управления, которое занималось бы подготовкой миссий на Луну, а впоследствии и исследованиями Марса и которое возглавлял бы господин Сиранджело. Это, в свою очередь, отражает растущий скептицизм по поводу реалистичности планов высадки на Луну в 2024 году: критики в числе прочего указывают на то, что на подобные программы было потрачено много средств в последние 15 лет, но никаких видимых результатов это не принесло.
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