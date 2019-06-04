0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

В Volvo приспособили беспилотник работать перевозчиком

В Volvo приспособили беспилотник работать перевозчиком

Компания Volvo Trucks начала испытывать свой электрический беспилотный тягач Vera в «боевых» условиях. Он перевозит грузы в порту Гетеборга (Швеция).

Беспилотный тягач Vera, концепт которого появился в прошлом году, выглядит немного странно, непривычно. Тем не менее, именно такими примерно когда-нибудь будут беспилотные фуры. Новейший шведский тягач ездит без прямого участия человека.

В порту Гетеборга работу для себя нашли сразу несколько беспилотных шведских тягачей. Их работу дистанционно координируют операторы с диспетчерского поста.

Тягач Vera имеет максимальную скорость в 40 км/ч. Она могла быть и больше, но инженеры считают, что для поездок в порту этого вполне достаточно.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.