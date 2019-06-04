В Volvo приспособили беспилотник работать перевозчиком

Компания Volvo Trucks начала испытывать свой электрический беспилотный тягач Vera в «боевых» условиях. Он перевозит грузы в порту Гетеборга (Швеция).
Беспилотный тягач Vera, концепт которого появился в прошлом году, выглядит немного странно, непривычно. Тем не менее, именно такими примерно когда-нибудь будут беспилотные фуры. Новейший шведский тягач ездит без прямого участия человека.
В порту Гетеборга работу для себя нашли сразу несколько беспилотных шведских тягачей. Их работу дистанционно координируют операторы с диспетчерского поста.
Тягач Vera имеет максимальную скорость в 40 км/ч. Она могла быть и больше, но инженеры считают, что для поездок в порту этого вполне достаточно.
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