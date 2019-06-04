Построено первое в мире хранилище энергии в камнях

Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась в Альтенвердере, одном из районов Гамбурга. Главный плюс технологии — ее невероятно низкая цена. Когда станция подтвердит свою эффективность, ее масштабируют и начнут применять в коммерческих системах.
Созданная Siemens тепловая батарея запасает энергию в 1000 тонн вулканической породы. Она питается электроэнергией, преобразованной в горячий воздух методом нагрева сопротивлением, который поднимает температуру камней до 750 °C. Когда спрос достигает пиковых параметров, включается паровая турбина, и запасенная энергия поступает в сеть.
«Добро пожаловать в новый каменный век», — гласит надпись на корпусе установки. Пилотная электротермическая станция способна сохранить до 130 МВт*ч тепловой энергии в неделю. Емкость системы остается неизменной во время всего жизненного цикла. Задача этой пилотной станции — собрать доказательства возможности работы такой системы вместе с энергосетью и всесторонне протестировать ее. В Гамбурге установка будет запасать избыточную энергию местной ветровой электростанции.
Следующий этап — использование таких хранилищ в коммерческих проектах и повышение их емкости и мощности до нескольких гигаватт в час. Примерно один ГВт*ч потребляют в день 50 000 домохозяйств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)Вчера, 20:12 - 1255 7
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – эксперты8 ч. назад - 2934 6
Украина нарастила производство яиц17 ч. назад - 460 4
Создан самый безопасный вертолет в мире20 ч. назад - 5160 3
Ученые вычислили вред экологии от майнинга криптовалют18 ч. назад - 2047 3
Между какими авто выбирают покупатели (инфографика)14 ч. назад - 18942
Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)13 ч. назад - 9160
В WhatsApp нашли новый способ мошенничества18 ч. назад - 6097
Создан самый безопасный вертолет в мире20 ч. назад - 5160 3
«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в маеВчера, 22:01 - 3956
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 805 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1652
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1383
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7787 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1876