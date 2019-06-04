Построено первое в мире хранилище энергии в камнях

Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась в Альтенвердере, одном из районов Гамбурга. Главный плюс технологии — ее невероятно низкая цена. Когда станция подтвердит свою эффективность, ее масштабируют и начнут применять в коммерческих системах.

Созданная Siemens тепловая батарея запасает энергию в 1000 тонн вулканической породы. Она питается электроэнергией, преобразованной в горячий воздух методом нагрева сопротивлением, который поднимает температуру камней до 750 °C. Когда спрос достигает пиковых параметров, включается паровая турбина, и запасенная энергия поступает в сеть.

«Добро пожаловать в новый каменный век», — гласит надпись на корпусе установки. Пилотная электротермическая станция способна сохранить до 130 МВт*ч тепловой энергии в неделю. Емкость системы остается неизменной во время всего жизненного цикла. Задача этой пилотной станции — собрать доказательства возможности работы такой системы вместе с энергосетью и всесторонне протестировать ее. В Гамбурге установка будет запасать избыточную энергию местной ветровой электростанции.

Следующий этап — использование таких хранилищ в коммерческих проектах и повышение их емкости и мощности до нескольких гигаватт в час. Примерно один ГВт*ч потребляют в день 50 000 домохозяйств.