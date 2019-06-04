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Житомир подписал кредитный договор с ЕБРР о закупке 50 троллейбусов

Житомир подписал кредитный договор с ЕБРР о закупке 50 троллейбусов

Житомир подписал договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о приобретении в кредит 50 троллейбусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

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«Подписали договор гарантии по кредиту ЕБРР на закупку до 50 новых троллейбусов для Житомира. В конце мая состоялись международные торги. Участие в них приняли два завода – украинский «Богдан» и белорусский «Белкоммунмаш» с производством в Украине», – сообщил Сухомлин.

По его словам, победителя пока определяют, но по условиям тендера первые машины поступят в город уже в конце этого года.

Мэр добавил, что Житомир также получит грант в размере 2 млн евро, за которые построят новые троллейбусные линии. В частности, их проложат в микрорайон Малёванка.

По материалам УКРИНФОРМ
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