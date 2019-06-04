Кабмин передумал давать деньги на аудит Укроборонпрома

В начале июня Кабинет Министров Украины принял решение отменить собственное распоряжение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 32 миллиона гривен.

Решение о финансировании аудита “Укроборонпрома” отменено из-за формальностей, его ожидают все же принять на ближайшем заседании правительства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

“Принятое решение о предоставлении поддержки на проведение аудита было поручено доработать, а во время доработки необходимым стало уточнение объемов такой поддержки, соответственно решение было отменено, и ожидается принятие соответствующего решения на ближайшем заседании правительства”, – сообщил он.

В то же время, назначенный 12 июня членом наблюдательного совета “Укроборонпрома” Айварас Абромавичус в Twitter выразил надежду, что решение будет принято уже на следующей неделе и аудит начнется “очень скоро”.