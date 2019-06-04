Первый компьютер продали за $159 тыс.

Работу первого американского коммерческого цифрового компьютера UNIVAC 1, разработанного инженерами Робертом Экертом и Джоном Мочли, продемонстрировали в Вашингтоне, США 14 июня 1951. Машина стоила в разное время от $159 тыс. до $500 тыс.
Сам компьютер весил 13 т. Потреблял 125 кВт электроэнергии. Выполнял 1905 тыс. операций в секунду. Мощный процессор составляла 2,25 МГц. Информацию считывал с металлической ленты шириной 1,2 см и длиной 400 метров. Распечатывал информацию специальный принтер UNIPRINT.
В тот же день первый экземпляр компьютера за $159 тыс. приобрело Национальное бюро переписи США.
Инвестиции и первый капитал позволили инженерам основать собственную фирму по изготовлению компьютеров. Особо прославился 5 экземпляр, приобретенный Комиссией по атомной энергии США. 4 ноября 1952 он спрогнозировал победу на президентских выборах генерала Дуайта Эйзенхауэра. Тогда этого никто не ожидал.
Однако компания не смогла долго продержаться на плаву. Ее выкупила корпорация Remington Rand, которая продолжала финансировать проект и успела выпустить еще 44 компьютера. Некоторыми из них пользовались до 1970-го.
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