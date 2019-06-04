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"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на июнь

"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на июнь

НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО. Так, в июне цена газа уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

Об этом говорится в сообщении “Нафтогаза”.

«Весной этого года аналитическая служба Нафтогаза предоставила выводы, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке – откуда мы импортируем газ и где у нас есть крупнейшие партнеры. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование. Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно – один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 г. цена природного газа составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Конечная цена газа для потребителей составит:

  • В Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн.
  • В других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.
По материалам Finance.UA
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