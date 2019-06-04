Программа 8P 2019 уже на сайте

45+ спикеров, реальный опыт, практические доклады, ТОП актуальных тем — все это в программе конференции 8P. В рамках одного ивента ты посещаешь сразу 5 конференций. Как это возможно? Свободно перемещаясь между потоками.
Когда: 13 июля 2019 г.
Где: ОК Одесса, Гагаринское плато, 5.
Помни, каждый доклад в рамках конференции маркирован уровнем сложности: от новичка до профи. Так ты сможешь получить максимум полезностей, грамотно спланировать свой день и побывать на всех самых сочных докладах.
В потоке Интернет-маркетинг для бизнеса крупные игроки рынка расскажут:
какие бизнесы будут выживать в условиях постоянно растущей конкуренции в поисковиках, растущих за клик ставок и перенасыщенного предложениями рынка (Prom.ua);
как делать маркетинг на глобальных рынках (Founder группы IT компаний и венчурный инвестор);
как сделать коллтрекинг рентабельным для крупного интернет-магазина с 3+ млн трафика в месяц (Ringostat);
Свежие решения в докладах PPC для специалистов:
как специалисту по платному трафику выжить в мире тотальной автоматизации;
как прогнозировать зоны роста и рисков на основе данных;
о практических примерах использования скриптов и API.
Спикеры потока SEO для специалистов расскажут:
В потоке Арбитраж трафика знают, как делать деньги:
NEW SMM&Digital, пятый юбилейный поток 8P 2019:
На 8P приедут самые крупные игроки не только украинского, но и мирового рынка, среди которых: Rozetka, Comfy, EVО, TemplateMonster, Monobank, RIA, Интертоп, Doba, Citrus, EVА, Platon, iProspect, Укрзолото, Govitall, WebPromoExperts, Unisender, Admitad, bodo, Reply, ЛУН, ПриватБанк, SalesDoubler, Kimberly – Clark, SendPulse и др.
С каждым из них у тебя будет возможность пообщаться тет-а-тет. Места хватит для всех 5 залов, 2 шатра, 2 лаунж-зоны, терраса и множество мини-локаций. Уже сейчас у 8Р есть чат в Telegram тренды интернет-маркетинга и шутки.
Легенда конференции 8P панельные дискуссии — кладезь лайфхаков из мира интернет маркетинга. Здесь достаются все козыри, только успевай записывать все в свой брендированный 8P блокнот. 45+ спикеров и 1800+ участников, сколько фишек они спалят в этом году?
Интерактивная зона 8P 2019 — выставка стендов. На каждом получи наклейку, заполни квест-карту и выиграй призы на закрытии конференции. Для тебя мы приготовили: смарт-часы Apple Watch Series 4, крутецкий велик от Велопланета, часы Tissot Classic Dream Gent и много других ништяков.
Beach Afterparty. Всем известно: “Кто много работает, тот хорошо отдыхает”, а 8Р — это априори лето, Одесса и жаркая тусовка 🔥.
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Организаторы — агентство интернет-маркетинга Netpeak и Octopus Events.
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