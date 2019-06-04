Программа 8P 2019 уже на сайте

45+ спикеров, реальный опыт, практические доклады, ТОП актуальных тем — все это в программе конференции 8P. В рамках одного ивента ты посещаешь сразу 5 конференций. Как это возможно? Свободно перемещаясь между потоками.

Когда: 13 июля 2019 г.

Где: ОК Одесса , Гагаринское плато, 5.

Помни, каждый доклад в рамках конференции маркирован уровнем сложности: от новичка до профи. Так ты сможешь получить максимум полезностей, грамотно спланировать свой день и побывать на всех самых сочных докладах.

В потоке Интернет-маркетинг для бизнеса крупные игроки рынка расскажут:

какие бизнесы будут выживать в условиях постоянно растущей конкуренции в поисковиках, растущих за клик ставок и перенасыщенного предложениями рынка (Prom.ua);

как делать маркетинг на глобальных рынках (Founder группы IT компаний и венчурный инвестор);

как сделать коллтрекинг рентабельным для крупного интернет-магазина с 3+ млн трафика в месяц (Ringostat);

Свежие решения в докладах PPC для специалистов:

как специалисту по платному трафику выжить в мире тотальной автоматизации;

как прогнозировать зоны роста и рисков на основе данных;

о практических примерах использования скриптов и API.

Спикеры потока SEO для специалистов расскажут:

как создать, раскрутить и продать за шестизначную сумму сайт под амазон;

как внедрить комплексный подход к агрегации и анализу данных для аудита сайта;

как эффективно строить ссылки (без риска гугл бана);

В потоке Арбитраж трафика знают, как делать деньги:

facebook с миллионными оборотами (гемблинг, продвижение iOS приложения);

закупке трафика через партнёрскую программу;

трафикогенерации и монетизации в Европе под несколько локаций.

NEW SMM&Digital, пятый юбилейный поток 8P 2019:

запуск рекламных кампаний в социальных сетях от А до масштабирования;

ситуативный контент – вирусные охваты с бюджетами для бедных;

как отличаться, если у тебя с конкурентами одинаковый продукт.

На 8P приедут самые крупные игроки не только украинского, но и мирового рынка, среди которых: Rozetka, Comfy, EVО, TemplateMonster, Monobank, RIA, Интертоп, Doba, Citrus, EVА, Platon, iProspect, Укрзолото, Govitall, WebPromoExperts, Unisender, Admitad, bodo, Reply, ЛУН, ПриватБанк, SalesDoubler, Kimberly – Clark, SendPulse и др.

С каждым из них у тебя будет возможность пообщаться тет-а-тет. Места хватит для всех 5 залов, 2 шатра, 2 лаунж-зоны, терраса и множество мини-локаций. Уже сейчас у 8Р есть чат в Telegram тренды интернет-маркетинга и шутки.

Легенда конференции 8P панельные дискуссии — кладезь лайфхаков из мира интернет маркетинга. Здесь достаются все козыри, только успевай записывать все в свой брендированный 8P блокнот. 45+ спикеров и 1800+ участников, сколько фишек они спалят в этом году?

Интерактивная зона 8P 2019 — выставка стендов. На каждом получи наклейку, заполни квест-карту и выиграй призы на закрытии конференции. Для тебя мы приготовили: смарт-часы Apple Watch Series 4, крутецкий велик от Велопланета, часы Tissot Classic Dream Gent и много других ништяков.

Beach Afterparty. Всем известно: “Кто много работает, тот хорошо отдыхает”, а 8Р — это априори лето, Одесса и жаркая тусовка 🔥.

Дай полезной пищи своему мозгу — лови промокод от Аркадия и экономь 15% 🐙 Minfin_8P

КУПИТЬ БИЛЕТ

Организаторы — агентство интернет-маркетинга Netpeak и Octopus Events.