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КСУ признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ

КСУ признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ

Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности ряда положений Закона “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг”.

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Также, согласно решению, Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

В пресс-службе суда заявили, что решение еще не видели и опубликуют его, как только получат указание.

Справка Finance.ua:

  • НКРЭКУ создали указом президента Петра Порошенко еще в 2014 году.
  • 22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла закон о НКРЭКУ, которым определила, что Нацкомиссия является независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
По материалам ТСН
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