BMW, Ikea и VW вложат $1 млрд в новый завод по производству батарей для электромобилей

Шведский стартап Northvolt 12 июня завершил увеличение капитала на $1 млрд, которые будут направлены на строительство крупного предприятия по производству литий-ионных батарей преимущественно для автомобильной промышленности ЕС.
Об этом сообщает euractiv.
Отмечается, что инвестиции в проект предоставили несколько компаний. Крупнейшим из которых является немецкий автопроизводитель Volkswagen. Наряду с ним средства в европейскую гигафабрику вложили Goldman Sachs, BMW, шведский пенсионный фонд AMF, страховая компания Folksam, а также фонд IMAS, который входит в группу IKEA.
Хотя компания не стала уточнять долю каждого инвестора в проекте, в Volkswagen ранее сообщали, что намерены приобрести 20% акций Northvolt. Это обеспечит автопроизводителю одно место в совете директоров.
Строительство фабрики должно начаться в августе, а первую продукцию завод начнет отгружать уже в 2021 году. На первом этапе он будет производить 16 ГВтч литий-ионных аккумуляторных элементов. А затем его мощность вырастет вдвое. Для сравнения, проектная мощность Gigafactory Tesla в Неваде составляет 35 ГВтч в год.
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