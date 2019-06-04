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IKEA поменяла планы по выходу на украинский рынок

IKEA поменяла планы по выходу на украинский рынок

Известный шведский мебельный ритейлер IKEA заявил о планах открыть свой первый магазин в формате city store в Киеве уже до конца 2019 года, сообщает Retailers со ссылкой на пресс-службу производителя.

Правда, о месте компания пока молчит.

«Как сообщалось ранее, первый магазин ІКЕА в украинской столице будет открыт в новом формате city store. Вместе с ним будет запущена электронная коммерция», – отмечают в компании.

И добавляют, что с расширением продаж планируют открывать пункты выдачи заказанных товаров, которые, по их мнению, не станут заменой для магазинов городского формата.

Еще в марте компания заявляла, что не сможет выйти на украинский рынок в связи с тем, что девелоперы не успевали закончить строительство столичного торгово-развлекательного центра Ocean Mall до сентября, где шведы и планировали развернуть свою первую торговую точку на 4 тыс. кв.м.

После разочарования в украинских застройщиках мебельный ритейлер начал искать четыре площади под небольшие магазины (около 500 кв.м), которые занимались бы выдачей товара при заказе через интернет.

По материалам УБР
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