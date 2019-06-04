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Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)

Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)

Рекрутинговый портал проанализировал список профессий, которым в докладе «Будущее рабочих мест» на Всемирном экономическом форуме прогнозируют постепенное вымирание.

Специалисты проверили, как меняется спрос на эти профессии в украинских условиях.

Согласно этому исследованию, в будущем проблемы с трудоустройством могут ожидать людей таких профессий:

  • бухгалтеры;
  • административные и исполнительные сектерари;
  • почтальоны;
  • финансовые аналитики;
  • кассиры;
  • механики;
  • заводские рабочие;
  • водители автомобилей и фургонов;
  • менеджеры по туризму;
  • адвокаты;
  • банковские служащие;
  • установщики электроники.

Многие из указанных профессий в Украине пока что остаются востребованными. К примеру, за 2018 год предложения о работе в отрасли «Туризм и гостинично-ресторанная сфера» выросли на 50%.

Традиционные менеджеры по туризму — в зоне риска, ведь системы интернет-брони билетов, электронные гиды и устройства для синхронного перевода становятся все популярнее, отмечают в компании. Однако и тут остается зона для роста: разработка индивидуальных туров и туристических форматов.

В разделах «Инсталляция», «Рабочий персонал», «Административный персонал», «Транспорт» количество вакансий растет быстрее, чем среднее по рынку, хотя по прогнозам спрос на таких профессионалов должен падать. В компании составили список с динамикой по вакансиям выбранных профессий за 2018 год (если сравнивать с 2013 годом):

По материалам AIN.UA
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