Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)

Рекрутинговый портал проанализировал список профессий, которым в докладе «Будущее рабочих мест» на Всемирном экономическом форуме прогнозируют постепенное вымирание.

Специалисты проверили, как меняется спрос на эти профессии в украинских условиях.

Согласно этому исследованию, в будущем проблемы с трудоустройством могут ожидать людей таких профессий:

бухгалтеры;

административные и исполнительные сектерари;

почтальоны;

финансовые аналитики;

кассиры;

механики;

заводские рабочие;

водители автомобилей и фургонов;

менеджеры по туризму;

адвокаты;

банковские служащие;

установщики электроники.

Многие из указанных профессий в Украине пока что остаются востребованными. К примеру, за 2018 год предложения о работе в отрасли «Туризм и гостинично-ресторанная сфера» выросли на 50%.

Традиционные менеджеры по туризму — в зоне риска, ведь системы интернет-брони билетов, электронные гиды и устройства для синхронного перевода становятся все популярнее, отмечают в компании. Однако и тут остается зона для роста: разработка индивидуальных туров и туристических форматов.

В разделах «Инсталляция», «Рабочий персонал», «Административный персонал», «Транспорт» количество вакансий растет быстрее, чем среднее по рынку, хотя по прогнозам спрос на таких профессионалов должен падать. В компании составили список с динамикой по вакансиям выбранных профессий за 2018 год (если сравнивать с 2013 годом):