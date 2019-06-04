Индия решила построить собственную космическую станцию

Вслед за покорением Луны, на котором Индия решила черпать некое супертопливо, к 2030 году индийские власти планируют построить и доставить на орбиту собственную станцию для проведения экспериментов в условиях микрогравитации.
Об этом заявил руководитель Индийской организации космических исследований доктор Кайласавадиву Сиван, напомнив о программе “Гаганьян” – запланированном запуске пилотируемой миссии. Индийская орбитальная станция должна стать продолжением этого проекта, пишет Сегодня.
“В этой связи, Индия намерена создать собственную космическую станцию”, – подчеркнул Сиван.
По его словам, речь идет о создании 20-тонной станции, на которой астронавты будут проводить по 15-20 суток, и помощи у какой-либо из стран для реализации проекта Индия искать не планирует.
Стоит отметить, что на сегодняшний день собственные станции в космосе есть только у США, России, Китая и стран, владеющих Международной космической станцией.
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