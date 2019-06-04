Межбанк: что будет перед трехдневными выходными

Пятница пройдет достаточно интересно на валютном рынке, хотя и со снижением статистики торгов. Причина такого падения объемов проста – предстоящие трехдневные выходные. Компании не горят особым желанием “зависать” с расчетами и товарными потоками на этот период и предпочтут поработать с короткими депозитами в гривне на эти дни. Что снизит давление на курс.

Лишь те импортеры, у кого истекают сроки – будут сегодня покупать валюту. Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах 360-390 млн долларов при заключении 440-520 сделок.

В пользу гривны пока работает и поведение наличного рынка. Там происходит снижение ценников, что также позитивно отражается в целом на валютном рынке. Кроме этого, поддержит гривну и тот фактор, что после празднования Троицы (в Украине суббота-понедельник) – во вторник и главное в среду (на следующий день после зачисления выручки) на межбанк выйдет обязательная продажа фактически за два дня. На фоне проведения во вторник нового аукциона по ОВГЗ – это морально очень сильно сыграет в пользу укрепления гривны.

Против нацвалюты сработает сохранение больших остатков на корсчетах банков (почти 61 млрд гривен на утро пятницы). Это даст возможность спекулянтам покачать курс в том случае, если на рынок выйдет пара-тройка крупных покупателей. По нашей информации – это очень вероятный сценарий, так как некоторым крупным госструктурам скоро предстоят большие валютные выплаты. Своими хаотичными скупками доллара они вполне способны существенно взбудоражить рынок и полностью изменить соотношение спроса и предложения на торгах.

Мы прогнозируем на пятницу коридор по доллару в пределах 26,30-26,50 гривен и весьма средние объемы операций перед тремя выходными.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,43 / 26,46

евро – 29,79 / 29,83

российский рубль – 0,4091 / 0,4098

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