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Бизнес не должен декларировать валютные ценности

Бизнес не должен декларировать валютные ценности

Бизнес не должен подавать декларации о валютных ценностях и другом имуществе, находящемся за пределами Украины, после вступления в силу 7 февраля 2019 года Закона Украины “О валюте и валютных операциях”.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Несмотря на отмену еще в феврале этого года требования подавать декларации, бизнес продолжает это делать. Только за последние два месяца Национальный банк Украины официально вернул около 200 таких деклараций”, – говорится в сообщении.

Поэтому Национальный банк еще раз обращает внимание бизнеса, что декларирование валютных ценностей и другого зарубежного имущества отменено.

Как объясняется, ранее в декларациях необходимо было предоставлять информацию в значительном объеме о:

  • финансовых вкладах на счетах;
  • депозитах и вкладах в иностранных банках;
  • средствах филиалов, находящихся за рубежом;
  • покупке ценных бумаг, страховых полисов, недвижимого имущества;
  • суммах перечисленных за границу средств;
  • имуществе и товарах, переданных зарубежным филиалам;
  • сумме доходов, полученных за пределами Украины;
  • сумме уплаченных за рубежом налогов;
  • сумме полученной экспортной выручки;
  • сумме средств, которые перечислены за импортные товары и т.д.
По материалам Finance.UA
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