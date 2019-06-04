Бизнес не должен декларировать валютные ценности

Бизнес не должен подавать декларации о валютных ценностях и другом имуществе, находящемся за пределами Украины, после вступления в силу 7 февраля 2019 года Закона Украины “О валюте и валютных операциях”.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Несмотря на отмену еще в феврале этого года требования подавать декларации, бизнес продолжает это делать. Только за последние два месяца Национальный банк Украины официально вернул около 200 таких деклараций”, – говорится в сообщении.

Поэтому Национальный банк еще раз обращает внимание бизнеса, что декларирование валютных ценностей и другого зарубежного имущества отменено.

Как объясняется, ранее в декларациях необходимо было предоставлять информацию в значительном объеме о: