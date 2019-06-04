Учителям собираются реформировать зарплату

Министерство образования и науки разработало реформу оплаты труда педагогических работников, которая, в частности заключается в выравнивании дисбаланса в оплате труда молодых учителей и учителей с большим стажем работы.

Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

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«Действующая система оплаты труда педагогов – воспитателей, учителей, мастеров, преподавателей – порождает огромное неравенство. Это нужно изменить, потому МОН подготовило реформу оплаты труда. Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в целом повышаем зарплату, но и выровняем эти огромные дисбалансы», – отметила Лилия Гриневич.

По ее словам, для повышения на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн. Но в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года.

«Эта трансформация пойдет вместе с годичным планом повышения зарплаты для всех педагогов. Наша цель – выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет обо всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда», – пояснила министр.