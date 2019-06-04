Штаты продлили санкции против Белоруссии

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение продлить режим санкций в отношении Беларуси еще на год.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
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Имеется в виду сохранение в силе ограничительных мер, введенных на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года.
“Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов”, – говорится в заявлении.
Согласно документу, под “блокирование собственности и имущественных прав” подпадают лица, которые подрывали демократические процессы или институты в Беларуси, которые нарушают права человека и причастны к коррупции”.
Подписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом документ направлен в Конгресс США.
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