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САП передала в суд дело о хищении денег, выделенных на проект "Стена"

САП передала в суд дело о хищении денег, выделенных на проект "Стена"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Дарницкий районный суд Киева дело о хищении средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект “Стена”).

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что прокуроры САП совместно с детективами Национального антикорруцпионного бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты средств госбюджета, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Крыма.

“Были предъявлены обвинения троим должностным лицам Госпогранслужбы, троим директорам фирм подрядчиков и двум посредникам. Всего перед судом предстанут восемь человек”, – говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица пограничной службы, при пособничестве и соучастии с субъектами хоздеятельности, завладели средствами и нанесли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 гривен.

По эпизоду нецелевого использования бюджетных средств установлено, что пограничники осуществляли нецелевое использование бюджетных средств по бюджетной программе 1002120 “Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы» в соответствии с распоряжением Кабинета Министров и проведения расходы на реконструкцию помещений “Г-2” на ул. Стартовой, 11 в Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование средств на общую сумму 13 212 155,11 гривен.

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым “выводились” государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 372 144,40 гривен.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), по ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом), по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (организация фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности) и по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (организация внесения в документы для проведения госрегистрации юрлица) Уголовного кодекса .

По материалам lb.ua
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