В Зеленского намерены открыть рынок земли через год

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что ввести в Украине рынок земли можно через год.

«Рынок земли нужно будет открывать. Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Ребята сейчас работают над этим. С одной стороны, необходимо защитить национальные интересы, а с другой, владельца», – отметил он.

Разумков добавил, что в Украине сейчас не самая лучшая социально-экономическая ситуация, но рынок точно нужно открывать, «продумав при этом все реальные механизмы».

«Есть еще другая сторона медали – у нас не проведен нормальный аудит этих земель. Мы еще не понимаем, в чьих руках и сколько земли. Это касается и государственных земель», – сказал он.

На вопрос о том, когда мораторий на продажу сельхозземель можно будет отменить, Разумков ответил: «Для меня это год».