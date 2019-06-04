Климкин назвал "реальные" сроки вступления в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Украине появится реальный шанс получить европейскую перспективу после 2025 года, а ближе к 2035 году страна сможет стать членом Европейского Союза.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты встанут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025-го у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно”, – написал Климкин.

Он напомнил, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. “Поэтому до того времени нам следует реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев”, – отметил министр.

Затем, по его словам, начнутся предвступительные переговоры с европейской бюрократией, которая “чем дальше, тем запутаннее и сложнее”.

Глава МИД Украины напомнил, что по опыту с момента подачи заявки на вступление в ЕС до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет, притом что проблем с предоставлением европейской перспективы для стран-кандидатов не было вовсе.

“Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035 год. При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Повторюсь: амбициозно, но реально”, – пояснил Климкин.

Он отметил, что “примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры”.