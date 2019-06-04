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Ахметов проиграл суд Коломойскому на 1,3 миллиарда

Ахметов проиграл суд Коломойскому на 1,3 миллиарда

7 июня Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО “Спирит Финанс” к ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” по делу №904/4009/18 и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 миллиарда гривень.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает Finbalance.

Отмечается, что согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ОАОЮГОК” приняли решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).

Сообщается, что в установленный законом срок дивиденды не были выплачены ряду акционеров компании, а именно: Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальдо Инвестментс Лимитед (Кипр).

В мае-2018 указанные акционеры ОАОЮГОК” на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО “Спирит Финанс” в размере 1,17 млрд грн.

Однако ОАОЮГОК” денежные обязательства перед ООО “Спирит Финанс” также не выполнило.

В рамках указанного судебного спора ОАОЮГОК” подавало встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентскими) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ОАОЮГОК”.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО “Спирит Финанс” указано ООО “Спирит Солюшнс”, учредителями которого в свою очередь есть ряд физлиц. Среди них – Артем Замша, который с 2013 является директором обанкротившейся компании “Аэросвит” и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с “приватовцами”).

По материалам Finbalance
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