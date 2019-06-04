Межбанк: перестанет ли лихорадить курс

Четверг продолжит традиции этой недели и суета на валютном рынке продолжится.

Дело в том, что период основных поступлений валюты на этой неделе (экспотеры плюс нерезиденты под аукцион ОВГЗ) уже прошел. Сегодня и завтра на торгах в виде предложения будет присутствовать только валюта экспортеров. А это весьма ограниченные объемы. Зато активность покупателей только возрастет. Впереди три выходных дня (суббота-понедельник) с учетом празднования Троицы и импортеры будут сегодня спешить закрыть свои внешние расчеты, чтобы успеть рассчитаться по своим обязательствам или получить товар до этих длинных выходных. Это увеличит объем спроса и усилит давление на гривну.

Кроме этого, на утро четверга существенно выросли корсчета банков (сразу на 2,6 млрд гривен – до 63,5 млрд), что дает возможность спекулянтам покачать рынок.

Часть этого роста ликвидности связано и с вчерашними погашениями ранее проданных Минфином ОВГЗ. Клиенты, получившие эту гривну, уже не будут продавать валюту под свои текущие операции, а будут тратить гривневые поступления от государства. А часть получателей – нерезидентов выйдет на рынок с покупкой валюты для репатриации заработанного на облигациях.

Все это дает шанс спекулянтам и крупным игрокам-продавцам опять попробовать сыграть в рост курса. В тоже время наличный рынок пока просто работает “с оборота” и корректирует свои ценники только в пределах колебаний межбанка, не разогревая самостоятельно котировки,чем поддерживает гривну.

Все эти разнонаправленные факторы сыграют сегодня одновременно и в целом тренд по курсу будет полностью зависеть от крупных игроков и поведения нерезидентов, получивших вчера гривну от погашений ОВГЗ.

Нацбанку придется очень внимательно следить за происходящим на торгах и в случае скачков котировок – вмешиваться с интервенциями.

Тем более, что валютные качели последних дней порядком подпортили экономические показатели, влияющие на показатели инфляции, что категорически не устраивает регулятор.

Опять получить к осени новые показатели по инфляции, полностью перебивающие все прогнозы НБУ, и затем разводить руками, мол, “не смогла, все вокруг виноваты, а мы все в белом” – уже не пройдет. Слишком уж часто в последние три года прогнозы Нацбанка фактически напоминали политические реляции в угоду правительству и МВФ. Но реальную экономику ведь не обманешь и “уши” натянутых цифр все равно вылазят то там, то здесь.

Мы прогнозируем на четверг продолжение колебаний курса в пределах достаточно широкого коридора 26,30-26,55 гривен за доллар с объемами операций до 440 миллионов долларов при совершении до 560 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,46 / 26,50

евро – 29,93 / 29,97

российский рубль – 0,4088 / 0,4097

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