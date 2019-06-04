Facebook откроет новый инженерный центр в Лондоне

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента.

Об этом руководство соцсети объявило в среду, 12 июня.

Читайте также: Facebook обсуждает план создания цифровой валюты с CFTC

В заявлении компании говорится, что к концу 2019 года в новом центре будут созданы более 500 новых рабочих мест, в том числе сто, связанные с разработками в области искусственного интеллекта.

Значительная часть новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению “сплоченности” коллектива, который будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и домогательств.

Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для обнаружения и устранения вредоносного контента и фальшивых учетных записей.