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Венесуэла вводит купюру номиналом 50 тысяч боливаров

Венесуэла вводит купюру номиналом 50 тысяч боливаров

Венесуэла введет сразу три новые банкноты номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров на фоне гиперинфляции, которая усложнила обычные финансовые операции в разоренной кризисом стране.

Об этом говорится в объявлении Центрального банка Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

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«Центральный банк страны … начнет распространять новые банкноты номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч, чтобы сделать платежи более эффективными и облегчать деловые операции», – говорится в сообщении.

Из-за высокой инфляции в Венесуэле бумажные деньги стали ненужными. Потребители, как правило, расплачиваются с помощью пластиковых карт или электронных кошельков, несмотря на ненадежные банковские системы в стране, а также предпочитают доллары США. Однако многие услуги, например, проезд в общественном транспорте или покупка топлива, требуют оплаты наличными.

Наличные деньги в Венесуэле уже более года являются дефицитом. Пенсионеры, которым по закону выплачиваются пенсии наличными, а также другие жители страны вынуждены тратить долгие часы ожидания в банках и банкоматах. Банки ограничивают однократное снятие наличных суммой, эквивалентной примерно одному доллару США, которая выдается десятками банкнот, в то время как большинство поставщиков услуг и товаров отказываются принимать мелкие купюры.

Ранее купюрой с самым высоким номиналом в Венесуэле были 500 боливаров.

По материалам УКРИНФОРМ
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