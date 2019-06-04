Межбанк: лихорадка продолжилась

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – в среду валютный рынок продолжило лихорадить, а у спекулянтов снова была возможность существенно заработать. Валютное ралли продолжилось.
С самого начала сессии на межбанк вышли нерезиденты. Они спешили, так как им надо было рассчитаться сегодня с Министерством финансов за купленные вчера на аукционе гривневые ОВГЗ. Сумма продажи гривневых облигаций 11 июня была внушительной (почти 6,5 млрд гривен) и дефицит гривны ощущался с самого утра.
Даже то, что сегодня гасилась и крупная сумма ранее проданных бумаг (более 5 млрд гривен) – не смогло с утра полностью перекрыть потребность в гривне.
Основная интрига для участников фондового, ресурсного и валютного рынка была в том, какую часть держатели облигаций прошлых выпусков пустят на новые покупки, а какую потратят на валюту для репатриации своих прошлых вложений.
Поскольку платиться покупатели новых бумаг должны были с утра — предложение валюты существенно превышало спрос в первые два часа сессии и доллар начал проседать. Стартовав с отметки 26,46/26,50 уже к 11 часам доллар упал до 26,36/26,40 гривен, а к полудню и уже до самого обеда — до 26,36/26,38.
Казалось бы все хорошо — гривна укрепляется, предложение достаточно большое и день идет по сценарию укрепления позиций нацвалюты.
Но после обеда ситуация опять начала резко меняться. На 14:00 спрос вырос за счет выхода опоздавших покупателей (участники рынка подозревают, что у них появилась гривна от сегодняшних погашений ОВГЗ). Давление на курс выросло и уже к 15 часам доллар вырос до 26,43/26,47 гривен. Спекулянты воспользовались очередными перекосами рынка и опять сыграли “на повышение”. Это им удалось. При недостатке валюты курс уже к 16 часам дошел до утренней отметки в 26,46/26,50 гривен за доллар и на этом уровне сессия завершилась к 17:00.
НБУ не выходил в публичном формате на межбанк, но по наблюдениям некоторых участников межбанка – выкупал валюту у нерезидентов в “тихом и анонимном” режиме. Когда же на рынке во второй половине дня спрос превысил предложение – регулятор предпочел валюту не продавать, что и вернуло курс доллара в состояние роста .
Обстановка на межбанке осталась достаточно нервозной и подверженной спекулятивным настроениям.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,43 / 26,47
евро – 29,92 / 29,96
российский рубль – 0,4079 / 0,4088
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1324 / 1,1325
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