Перепись населения может состояться в декабре этого года

Команда Президента Владимира Зеленского рассматривает возможность проведения до конца 2019 года переписи населения Украины “в бумажном варианте» для уменьшения стоимости процедуры.
Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина».
«Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи. Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма – до 4 миллиардов гривен. Планировалось закупить планшеты, затем их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте», – сообщил Стефанчук.
Он добавил, что перепись может состояться в декабре, потому что «именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей».
Стефанчук отметил, что актуальность проведения переписи населения связана прежде всего с социальной составляющей.
«Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы – есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документами. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить документы УБД (удостоверение участника боевых действий – ред.), зато есть масса корочек УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всём перепись поможет навести порядок», – добавил он.
Последний раз перепись населения в Украине проводили в 2001 году.
По данным Госслужбы статистики, численность населения в Украине составляет более 42 миллионов человек.
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