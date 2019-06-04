Konami выпустит ретро-консоль

Ретро-консоль Konami, как сообщается, будет оснащена двумя USB-портами для подключения контроллеров. Приставка будет идти с рядом предустановленных видеоигр; как передает портал Polygon, на данный момент известно о шести играх: R-Type; New Adventure Island; Ninja Spirit; Ys Book I & II; Dungeon Explorer; Alien Crush (вероятно, впрочем, что версии приставок для разных регионов получат несколько разные игры).

Дату выхода и цены на ретро-консоль Konami пока не раскрыла. Консоль PC Engine была выпущена японской компанией NEC (Nippon Electric Corporation) в 1987 году в Японии.

Позже, в 1989-м, приставка вышла в Северной Америке — под названием TurboGrafx-16, а в 1990-м появилась на рынке Великобритании — под названием TurboGrafx.