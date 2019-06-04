В Киеве насчитывается 609 тысяч налогоплательщиков - ГФС

В Киеве насчитывается 609 тысяч налогоплательщиков, состоящих на учете в органах ГФС.
Об этом сообщила начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко.
“Сегодня в Киеве зарегистрировано 609 тысяч налогоплательщиков, а это 17% от всех зарегистрированных плательщиков по Украине. У нас 234 тысяч физических лиц и 375 тысяч – юридических лиц”, – отметила Демченко.
По ее словам, за пять месяцев этого года от Киева в сводный бюджет поступило 41,5 млрд грн. В бюджет Киева за 5 месяцев поступило 12 млрд грн, что на 21% больше, чем по результатам предыдущего года, сказала она.
Демченко отметила, что лидером поступлений в бюджет налог на доходы физических лиц – 51%. На втором месте по поступлениям – единый налог (22%), плата за землю (16%).
В то же время заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что сейчас идет формирование нового бюджета столицы на 2020 год.
По его словам, источников, откуда бюджет Киева берет средства, много.
“Основной источник – это налог на доходы физических лиц, это львиная доля бюджета, также это поступления от аренды и продажи земли, поступления от аренды и продажи коммунального имущества, налог предприятий. Кроме этого, сегодня туристический сбор – это наиболее прогрессивный налог. Темпы роста за полугодие составляют около 45%, это говорит о том, что этот налог выводится из тени, он не является дополнительной нагрузкой на предпринимателей, а существует прежде всего для развития туристической отрасли”, – отметил он.
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