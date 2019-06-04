Льготники сократили долги за газ на 1,1%

За неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” на 1,1% – до 63,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
“Задолженность контрагентов, которые получают газ от “Нафтогаза” на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,3 млрд грн (уменьшение на 673 млн грн, или -1,1% за неделю)”, – говорится в сообщении.
За неделю производители тепла уменьшили долг на 206 млн грн (0,6%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 30 млн грн (0,8%), региональные газосбытовые предприятия – на 438 млн грн (1,8%).
Отмечается, что на 11 июня 2019 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 39,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 235 млн грн (0,6%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 438 млн грн (1,8%).
Кроме того, задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 3 млн грн (0,1%) и составляет около 2,9 млрд грн, а задолженность КП ИО Киевсовета “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошлую неделю уменьшилась на 31 млн грн (1%).
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