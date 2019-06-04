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Капитал "убегает" из России: опубликованы официальные данные

Капитал "убегает" из России: опубликованы официальные данные

Отток капитала из РФ в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, составил 35,2 млрд долларов. Такие официальные подсчеты обнародовал Центральный банк России (ЦБ РФ). Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявлял, что отток капитала из России составил 40 млрд долларов.

Таким образом, по данным ЦБ РФ, отток капитала вырос в 1,9 раза по сравнению с 18,9 млрд долларов годом ранее.

“Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным”, – отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года составил 34,7 млрд долларов (рост также в 1,9 раза). Таким образом, в мае 2019 года отток капитала мог составить 0,5 млрд долларов.

По материалам Сегодня
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