Правительство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по фиксированной цене

Правительство обязало компанию “Энергоатом” продавать 90% произведенной электроэнергии по фиксированной цене, фактически лишив компанию ДТЭК конкурента на украинском рынке.

Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.

“Сегодня Кабинет министров снова вносит изменения в постановление о ПСО. Я хочу обратить внимание, что согласно того постановления, которое сегодня предлагается, 90% от “Энергоатома” будет продаваться по фиксированной цене, гарантированной покупателю. Фактически рынок – это значит рыночная конкуренция, когда две крупнейшие компании (“Энергоатом” и ДТЭК – ред.) в условиях отсутствия импорта эти две компании хоть какую то конкуренцию обеспечивали. Но если на 1 компанию возлагаются обязанности 90% своей электроэнергии продавать по фиксированной цене и не участвовать в конкурентном рынке, то для второй компании не остается никакого конкурента и это просто свободный либерализован рынок для одной компании”, – отметил Герус.

По его словам, обеспечение конкуренции в таких условиях невозможно, причем понятно, ради интересов какой компании принимаются подобные решения правительства.