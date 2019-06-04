0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Правительство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по фиксированной цене

Правительство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по фиксированной цене

Правительство обязало компанию “Энергоатом” продавать 90% произведенной электроэнергии по фиксированной цене, фактически лишив компанию ДТЭК конкурента на украинском рынке.

Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.

“Сегодня Кабинет министров снова вносит изменения в постановление о ПСО. Я хочу обратить внимание, что согласно того постановления, которое сегодня предлагается, 90% от “Энергоатома” будет продаваться по фиксированной цене, гарантированной покупателю. Фактически рынок – это значит рыночная конкуренция, когда две крупнейшие компании (“Энергоатом” и ДТЭК – ред.) в условиях отсутствия импорта эти две компании хоть какую то конкуренцию обеспечивали. Но если на 1 компанию возлагаются обязанности 90% своей электроэнергии продавать по фиксированной цене и не участвовать в конкурентном рынке, то для второй компании не остается никакого конкурента и это просто свободный либерализован рынок для одной компании”, – отметил Герус.

По его словам, обеспечение конкуренции в таких условиях невозможно, причем понятно, ради интересов какой компании принимаются подобные решения правительства.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.