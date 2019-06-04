Кабмин дополнительно выделил миллиард на первичную медицину

Кабинет министров Украины перераспределил дополнительно миллиард для медучреждений, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства 12 июня 2019 года.
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Дополнительные средства направлены на оплату услуг первичной медицинской помощи. В свою очередь в Министерстве здравоохранения отчитываются, что медицинская реформа развивается и количество пациентов, которые подписали декларации с врачами, увеличивается.
К середине июня заключено более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% от общего количества населения.
“При формировании бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те положительные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла необходимость в перераспределении средств”, – говорит заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
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