В Дубае запустили водное такси.
Новый маршрут водного транспорта будет курсировать по Персидскому заливу и Дубайскому каналу, с остановками между торговыми центрами The Dubai Mall и Dubai Marina Mall, проходя мимо главных достопримечательностей города.
Водный транспорт вмещает 21 пассажира. Время в пути составит 80 минут. Туристы получат возможность полюбоваться эмиратом и посмотреть с воды достопримечательности: небоскреб Burj Khalifa, район Festival City, бухту Dubai Creek, рынки Old Souq и Spice Souq, а также набережные и пляжи Al Seef и La Mer.
Такси будут ходить по четвергам - 21.00 и 22.00, а также по пятницам – с 16.00 до 22.00.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 2513 21
Huawei тестирует российскую альтернативу AndroidВчера, 01:17 - 1710 7
Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфонеВчера, 15:01 - 1419 6
Правительство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по фиксированной ценеВчера, 20:38 - 173 3
Гройсман обещает до 2021 года все областные центры соединить качественными дорогамиВчера, 14:02 - 576 3
Украинцы реже пересекают границу с Польшей после принятия закона о "еврономерах"Вчера, 09:32 - 4076
Субсидиантам выставляют большие долгиВчера, 09:15 - 3546 3
Межбанк: почему реален обвал котировокВчера, 11:08 - 3083 1
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 2513 21
Bentley показала "бюджетный" седан Flying Spur (фото)Вчера, 03:14 - 2051
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1368
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1177
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6591 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1708
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5583 9