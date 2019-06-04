В Дубае запустили водное такси.

Новый маршрут водного транспорта будет курсировать по Персидскому заливу и Дубайскому каналу, с остановками между торговыми центрами The Dubai Mall и Dubai Marina Mall, проходя мимо главных достопримечательностей города.

Водный транспорт вмещает 21 пассажира. Время в пути составит 80 минут. Туристы получат возможность полюбоваться эмиратом и посмотреть с воды достопримечательности: небоскреб Burj Khalifa, район Festival City, бухту Dubai Creek, рынки Old Souq и Spice Souq, а также набережные и пляжи Al Seef и La Mer.

Такси будут ходить по четвергам - 21.00 и 22.00, а также по пятницам – с 16.00 до 22.00.