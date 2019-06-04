Эксперт сообщил, на что ориентируются покупатели жилья

Украинцы все чаще ориентируются на компанию-застройщика с репутацией и портфолио реализованных проектов.
Об этом рассказал эксперт по недвижимости Александр Рубанов.
“Люди больше, во всяком случае последнее время, ориентируются на застройщиков с репутацией, которые имеют большое портфолио за плечами – количество сданных объектов в эксплуатацию, их на самом деле не так много, можно пересчитать на пальцах одной руки: Киевгорстрой, Интеграл, Укрбуд. Там где надежно – туда идет покупатель, и достаточно активно”, – рассказал Рубанов.
Он отметил, что проблем с реализацией у этих компаний нет.
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