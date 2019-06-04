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В ЕС утвердили продление санкций по Крыму

В ЕС утвердили продление санкций по Крыму

Постоянные представители стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

“Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и Указ руководства РФ о “паспортизации” украинцев Крыма”, – заявил он.

Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить санкции до 2020 года.

По материалам Европейская правда
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