Межбанк: почему реален обвал котировок

В среду на валютном рынке не будет скучно никому: ни клиентам, ни дилерам банков, ни НБУ. Валютные качели вчерашнего дня продолжатся, но общий тренд по курсу опять изменится. Если вчера спекулянты и крупные клиенты сыграли в масштабную игру “на повышение”, то сегодня – возможен серьезный откат курса.

Основная причина – хорошие результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций почти на 6,6 млрд гривен и главное, что это в основном – гривневые бумаги (на 6,47 млрд). По нашим данным крупными покупателями были нерезиденты и сегодня им необходимо продавать валюту, чтобы рассчитаться за них с Министерством финансов. Правда, они уже это сделали предварительно в понедельник- вторник, но и сегодня им также придется активно продаваться. Так что у гривны появляется шанс отыграть хотя бы частично свои вчерашние потери.

Таким курсовым ралли безумно рады спекулянты, которые уже порядком “застоялись” в период относительной стабильности курса.

Мы прогнозируем на среду существенные колебания курса в пределах широкого коридора 26,20-26,50 гривен за доллар с объемами операций до 400-440 миллионов долларов при совершении до 490-560 сделок.

При появлении ситуативного излишка доллара (в основном за счет продаж нерезидентов) НБУ выйдет на торги с его выкупом в «анонимном» формате через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,46 / 26,49

евро – 29,93 / 29,97

российский рубль – 0,4100 / 0,4107

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